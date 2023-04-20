Настя Каменських у своєму новому інтерв’ю розповіла, чи дійсно вони з Потапом розлучаються.

Так, Настя Каменських розповіла, що насправді в них зараз з Потапом, пише Politeka.net.

«Ми не розлучаємось. Ми не розлучились і не розлучимся», - запевнила Каменських у своєму новому інтерв’ю.

Також співачка запевнила, що завжди була чесною зі своєю аудиторією і якщо б вони з Потапом хотіли щось повідомити, вона б обов’язково це озвучила.

У свою чергу, деякі користувачі соцмереж, коментуючи чутки навколо розлучення Каменських і Потапа, а також нове інтерв'ю артистки, зазначають, що ці артисти їм більше не цікаві.

«Дістали вже цими Настями та Потапами, Тінами та Винниками»,

«Взагалі не цікавить. Ні він ні вона»,

«Хай краще розкаже, де Потап сховався»,

"Бреше, але кому яке діло, як мені то пофігу їх тандем, а Потап себе показав якій він є, українці оцінили»,

«А як Потап йде до перемоги? Сховавшись від війни? Як?»,

«Взагалі не цікавить. Ні він ні вона», - пишуть користувачі соцмереж.

Нагадаємо, скандал навколо Потапа і Насті Каменських а також чутки про їхнє розлучення посилилися після того, як експідопічна репера розповіла про його непристойні пропозиції.

Згодом відомий блогер розповів, що у зірковому сімействі все погано через начебто зраду Потапа.

«Потап в черговий раз зрадив з людиною з їхнього загального кола друзів. Ця людина була досить близькою до Каменських. Відповідно, на цей раз Анастасія не змогла пробачити, адже до цього вона знала про аболютно усі огрішності Потапа поза шлюбу і готова була з цими миритися…», - розповідав блогер.

Сенсаційну розповідь експідопічної Потапа ані артист, ані Настя Каменських вирішили не коментувати.

А от на критику свого скандального треку «Волонтер» Потап відреагував запевняннями, що він нікого не хотів образити чи зачепити. Мовляв, пісня може подобатись, чи навпаки, але це вибір кожної людини.

Нагадаємо, кум Потапа Юрій Горбунов розповів, яка він людина насправді.

Також Politeka.net писала про жорстку критику на адресу Полякової, Каменських та інших співачок, які змінили репертуар.

Крім того, повідомлялось, що Настя Каменських розповіла, як проходить її лікування.