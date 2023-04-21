Зірка українського травел-шоу "Орла та Решки" Андрій Бедняков повідомив, що він наважився зробити те, про що давно мріяв.

Зірка українського травел-шоу "Орла і Решки" та телеведучий Андрій Бедняков зараз зайнятий благодійністю, а також волонтерською діяльністю. Кілька годин тому він здивував користувачів мережі постом в Інстаграм, де зізнався, що хоче спробувати себе у новому амплуа.

Зокрема, артист повідомив, що він наважився зробити те, що давно мріяв. Андрій Бєдняков вирішив дати концерт розмовного жанру – це буде щось на зразок моно-вистави.

"Я тут з новиною. Я давно цього хотів. Зробити щось цікаве. Те, що подарує різні емоції тим, хто прийде до мене. Хотілося вже вийти за рамки жанрів, в яких ви звикли мене бачити. Не турбуйтеся, я не почав співати) Це буде концерт розмовного жанру, щось на кшталт моно-вистави", - поділився зірка українського травел-шоу "Орла та Решки".

Артист зізнався, що його трохи зупиняли думки на кшталт "кому ти там потрібний". Але ця фраза зрештою його погнала вперед.

Крім того, Андрій Бєдняков із цікавістю запитав, куди йому поїхати зі своєю моно-виставою. Фоловери поспішили поділитись своїми думками:

"Давай до Львова, давно не бачилися", "У нас у Запоріжжі трохи подій. Бо прифоронтові. Але чудово було б зустрітися", "Харків дуже чекає", "Ви ж ведучий і людина з великим почуттям гумору, Давно час було зробити подібне . Я впевнена, у вас буде великий успіх!".

Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

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