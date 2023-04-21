Донька співачки Олі Полякової 18-річна дочка Маша вирішила похвалитися яскравим чином. Зірка також у публікації, яку розмістила в Інстаграм, звернулася до українців із важливим питанням, яке всіх мучить останню добу.

"А ви вчора бачили спалах у небі? Як думаєте, що це було?" - написала Маша в публікації.

Зіркова мати одразу ж відреагувала на публікацію своєї дочки:

"Це ти вийшла на вулицю!";

"Ти пожежа";

"Болід із космосу".

Варто зазначити, Маша Полякова - донька Олі Полякової, яка вже встигла піти стопами зіркової мами та стати співачкою. 18-річна красуня вже зібрала молодіжну панк-рок групу, а минулого року вирушила на навчання до Лондона, де перебуває і зараз. Дочка зірки вже встигла там знайти коханого на ім'я Артур. Нещодавно Маша його вирішила показати в Інстаграм, поділившись думками.

"Багато людей відповідають на мої пости чи стрази в соціальних мережах, що краще б я викладала тільки на підтримку нашої країни. Моє трохи щасливе життя нікому не цікаве, але як пояснював мій дуже близький друг (який зараз захищає нашу батьківщину на передовій)" воюють із більшою силою, коли бачать, що їхні рідні чи друзі викладають щасливі фото, адже вони розуміють, що борються не ілюзію, а за наші щасливі особи!”, - написала Маша.

Нагадаємо, дочка Полякової показала, якою була, якби перетворилася на матір.

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