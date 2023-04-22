Відома співачка Оля Полякова показала відео з концерту та розповіла про українську версію її хіта "Шльопки".

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни почала працювати над новим репертуаром та переробляти російські пісні українською мовою, а нещодавно відіграла великий концерт з українською програмою, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так цього разу зірка показала кадри з концерту, на якому виконала свій легендарний хіт "Шльопки" на новий лад.

Як відомо, свого часу пісня "Шльопки" зробила Олю популярною не лише в Україні, а й далеко за її межами. Тепер ця композиція зазвучала по-новому – у дусі часу, в ній артистка заспівала про окупантів та війну.

У підписі до публікації Полякова написала: "Улюблені хіти трансформуються та набувають актуальних сенсів. Нова україномовна версія "Шльопок" тепер звучить "Шльопали орки". Дивіться, слухайте та пишіть як вам? Мені дуже цікава ваша думка! Автори слів: О. Вратарьов, І. Вратарьова, Віталій Таран, Петро Мага. Автор музики: Віталій Таран".

Користувачі не пройшли повз і відразу почали обговорювати нову версію пісні в коментарях:

"Це просто мега трансформація пісні, і на краще. Дуже весело і влучно".

"Це, мабуть, найкраща версія "Шльопок".

"Оля, "Шльопки" дуже класна пісня. Ви молодець".

"Ви зараз пишете історію, легше буде онукам пояснювати".

"Це шедевр".

"Оля, ти неймовірна!".

"Це неймовірно".

"Як круто вийшло!".

"Це найкращий хіт".

"Супер , класно!

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