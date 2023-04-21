Переможниця "Танці зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" та актриса Ксенія Мішина зізналася, що у неї з фігурою не все так ідеально.

Українська актриса, Ксенія Мішина , яка продовжує привертати увагу до своїх образів після схуднення, вирішила розповісти детальніше про свій відхід. Артистка відповіла на особисті запитання та вразила шанувальників.

У артистки поцікавилися, як виходить, що в неї зовсім немає розтяжок:

«Є, з'явилися після вагітності. Раніше дуже соромилася, але зараз вважаю за адекватний елемент красивого жіночого тіла».

Розповіла Мішина також, як боротися з негативом: «Погані думки – це ваш негативний досвід. Те, що записав ваш мозок, і це вірить. Думаю, щоб змінити свої думки, треба змінити досвід. У сенсі почати отримувати більш позитивний».

Також зізналася Мішина, що думає про уколи краси, особливо про ботокс: «Нормально, якщо це необхідно. Я ще цього не робила, але адекватно ставлюся».

«Ми всі різні, унікальні, і так цікаво вивчати людей. І якщо до цього підходити усвідомлено, без переконань та засуджень, можна радіти всім рівням існування. Бо одні дозволяють тобі бачити свою унікальність і сильні сторони, інші мотивують рух і розвиток…» - раніше написала Мишина.

У мережі вибухнули скандали та суперечки через зайву відвертість роздягненої артистки.

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