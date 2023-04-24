Українці масово повідомляють поліцейським адреси, де навіть після комендантської години «тусить» і галасливо розважається молодь.

Причиною до масових скарг стала історія, яка і закінчилася масовою роздачею повісток, пише Politeka.net.

Про неї розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Так, за його словами, воєнкоми разом із поліцією роздали повістки "любителям форсажу".

Дрифтери за традицією влаштували свій "відпочинок" у центрі столиці біля НСК "Олімпійський". Поліція ж самостійно "воювати" із форсажниками втомилася — і цього разу запросили на захід воєнкомів.

«"Любителі форсажу" або для тих, хто й надалі не усвідомлює… Мені здається, що суспільство давно вже сказало своє слово, щодо прийнятної поведінки під час війни. І я зараз не говорю про те, що зовсім не можна кави випити або пообідати/повечеряти в якомусь закладі. В цілому, ми й воюємо, щоб люди могли нормально жити. Але всьому є межа», - зазначив Білошицький.

Представник патрульної поліції також підкреслив, що заганяти заряджені тачки в центр міста, ревіти там моторами, дріфтувати вулицями — це вже фарс під час війни, а молодія люди, які крутяться біля таких авто, за віком і станом здоровʼя могли бтримати автомат.

«І ми вже попереджали неодноразово. І притягували до відповідальності. Але… Отож, цього разу ми запросили на захід воєнкомів. Які, своєю чергою, "запрошували" форсажників», - повідомив Білошицький.

У свою чергу українці розповіли Білощицькому, де ще можна роздати повістки.

«Зробіть, будь ласка, ще щось з бульваром Лесі Українки, де щовечора і автоперегони, і ревіння моторів, і гуркотіння, і заїзди мотоциклистів. Ладно, цим гонщикам плювати на людей, які тут живуть, але ж поруч військовий госпіталь, де лежать поранені!»,

«В спальних районах взагалі жах. Навіть після настання комендантської години. Ревуть тими прямотоками наче воли в якіх неповні ясла. Як мотоциклісти так і авто. Чи можливо вплинути на дану ситуацію?..»,

«А можна військомат запросити на Оболонську набережну до мотоциклістів? Жителі проспекту Івасюка з нетерпінням очікують», «А оце вже годно. Правда, їх папіки все одно повідмазують , але хай мажорчики трохи попустяться»,

«Готова поділитися номерами автомобілів, які годину тому ревли і намотувати круги навколо парку Шевченка».

Нагадаємо, раніше повідомлялось, чи можуть мобілізувати з інвалідністю III групи.

Також повідомялось, що чоловікам можуть заборонити вступати до ВНЗ.

Крім того, Politeka.net писала, що чоловіку вручили повістку, але він відмовився від мобілізації - суд виніс вирок.