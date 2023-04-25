Українська виконавиця Віра Брежнєва вирішила поговорити із фанатами про спокій. Знаменитість у своєму сторисі Інстаграм поділилася, як вона сама заспокоюється.

"1. Мені потрібен час, щоб заспокоїтися. Я не можу заспокоїтися раптово, просто тому, що мені сказали заспокойся".

2. Бажано усамітнитися. Щоб я своїми емоціями, а вони в мене активні – нікому не зашкодила з гарячого. У сенсі – не наговорила зайвого.

3. Останнім часом дуже допомагають медитації (знаю, звучить примітивно, але я розповім може детальніше) або навіть просто розслаблююча музика.

4. Чимось відволіктися. Це може бути спорт, розмова з кимось офлайн/онлайн, готування, прогулянка, читання, фільм, щоденник, що завгодно. В ідеалі зробити те, що тішить, приносить задоволення. Просто перейти.

5. Виплакатися. Іноді навіть цього досить. Причому і жінці, і чоловікові, і дитині. Сльози добре знімають внутрішню напругу.

6. Якщо до ситуації причетна інша людина - писати лист до цієї людини. Коли немає часу, я просто у телефоні в нотатках пишу. Якщо є час – можна на папері ручкою. Важливо, що його не потрібно відправляти, просто таким чином виговоритися теж допомагає", - сказала Брежнєва.

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