Сьогодні, 25 квітня, в день Радониці, християни символічно поділяють великодню радість про воскресіння Спасителя з членами Церкви, яких уже немає у цьому світі.

В день Радониці в храмах, і вдома, і на місцях поховань рідних та близьких звучить молитва за спасіння й упокій тих, хто залишив цей світ, пише Politeka.net.

Як зазначає Митрополит Епіфаній, їхні душі тепер у вічності, там, де свого часу будемо і всі ми.

«З давніх часів існує благочестива традиція у поминальні дні відвідувати місця поховань наших рідних. На жаль, через війну та дії окупантів не всі нині можуть це зробити. Але ви завжди маєте змогу помолитися за ваших близьких у наших храмах, засвітити свічку і віддати спочилим належну християнську шану», - підкреслив Епіфаній.

Також Митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликав не забути

добрим словом пом’янути й тих полеглих українців, які віддали свої життя за незалежність країни.

«Ми не знаємо всіх їхніх імен, але кожен з них відомий Богові. А наша молитва за них в ці поминальні дні у храмі або на їхніх могилах буде від нас щирою подякою за їхній подвиг, їхні муки, їхню відвагу і недаремну смерть. Бо ми продовжуємо їхню благу справу – боремося з ворогом і захищаємо рідну землю».

Крім того Епіфаній у зверненні до українців попросив не влаштовувати на кладовищах застілля.

«… Згадуйте, діліться великодньою радістю, принесіть пасхальний хліб, але не робіть на кладовищах нічого непотрібного і зайвого, того, що буде не на користь, а на шкоду і вам, і вашій громаді, і Церкві.

Скидайте старе ярмо непотрібних забобонів і невластивих нам звичаїв. Прагніть того, аби принести на могили ваших рідних не стільки їжу та пиття і влаштувати там нікому не потрібне застілля, скільки – вашу щиру молитву, теплі спогади, вдячність і поважне християнське ставлення як до спочилих, так і одне до одного, до живих», - закликав Епіфаній.

Нагадаємо, Вербна неділя була затьмарена нападом на церкву.

Також повідомлялось про трагедію біля церкви на Київщині.

Крім того, Politeka.net писала, що Митрополит Епіфаній вказав на серйозну помилку деяких українців.