Українська модель Даша Хлистун, яка одружена з Максом Михайлюком, головним героєм шоу "Холостяк", показала себе та розповіла про турботу про доньку.

Даша Хлистун поділилася з українцями відео, де розповіла про сина. Зірка опублікувала кадри у сторіс Інстаграм, згадавши свій конфуз.

"Поки Нонна пішла укладати дитину спати, до речі, другий день поспіль моя дитина відмовляється зі мною йти спати. Я зрозуміла, що трішечки їй набридла, невже сонечко. Тому почала планувати повертатися в роботу і хочу сказати, що я бачу ваші повідомлення, що" синій", а не блакитний", - розповіла дружина Михайлюка.

"Нонна, якщо що – це бабуся", - написала Даша на кадрах у сторіс.

Варто зазначити, що Макс Михайлюк - відомий український пілот, який володіє авіабізнесом у США. Знаменитість була головним героєм шоу "Холостяк". На проекті зірка вибрала переможницею Дашу Ульянову. Але пара не змогла побудувати стосунки та одразу ж розійшлася після проекту. Після цього Михайлюк одружився з моделлю Даші Хлистун, яка йому народила дочку Аріану.

Зоряна пара, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Михайлюк повернувся до України зі США та пішов захищати свою землю. Як виявилося, Макс служить у десантно-штурмових військах, незважаючи на те, що був пілотом.

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