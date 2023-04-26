Як повідомили в пресслужбі НБУ, монета "Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська" продовжила серію пам'ятних монет, присвячену відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника.

На аверсі монети в центрі розміщено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: міжнародний знак “Радіаційна загроза”, оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у Чорнобильській зоні відчуження, зокрема лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося та бурого ведмедя. На реверсі кольорове зображення рисі, над якою ліворуч на дзеркальному тлі напис "рись євразійська", а вгорі зображені рись і рисенята.

Номінал пам’ятної монети – 5 грн, тираж складає 40 000 шт.

У Нацбанку пояснили, що в минулому рись була звичним для Полісся хижаком, але в результаті освоєння лісів та масового полювання заради цінного хутра рись стала рідкісною твариною, занесеною до Червоної книги України. Вона також офіційно визнана в Європі такою, що перебуває під загрозою зникнення. Але шанс на відродження рисі євразійської, як і багатьох інших видів тварин, з’явився в Чорнобильській зоні.

Придбати нову монету можна буде з 1 травня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банках-дистриб’юторах.

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