Його називали «прикарпатським соловейком», людиною, яка стала цілою епохою у духовному житті України.

Спiвак, педагог, заслужений діяч мистецтв України Михайло Сливоцький помер в Івано-Франківську.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили на Facebook-сторінці кафедри методики музичного виховання та диригування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

"Сьогодні перестало битися серце нашого "прикарпатського соловейка" Михайла Сливоцького — відомого співака, педагога, заслуженого працівника культури України (1976), заслуженого діяча мистецтв України (1995), професора Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника…", — йдеться у повідомленні.

Колеги Сливоцього зазначають, що його виконавськiй манерi було притаманне глибоке проникнення у пiсенний твiр, тонке розумiння поетичної i музичної мови, м’який лiризм i щира задушевнiсть.

«Його творчiсть – цiла епоха у духовному життi України. Представляв неодноразово українську пiсню за кордоном. Брав участь у багатьох концертах для делегатiв з’їздiв, у декадах української літератури та мистецтва в Бiлорусi, Таджикистанi. Учасник Х Всесвiтнього фестивалю молодi i студентiв в Берлiнi. Лауреат та дипломант багатьох конкурсiв аматорського мистецтва України, фестивалiв художньої творчості…», - згадують про Михайла Сливоцього його колеги.

Українці у коментарях до сумної звістки висловлюють рідним покійного співака слова співчуття.

«Вічная пам'ять. Царство небесне»,

«Світла пам'ять прикарпатському соловейкові. Царство небесне»,

«Вічна і світла пам'ять...Нехай з Богом спочиває...»,

«Щирі співчуття, вічна пам'ять Великому Маестро...».

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