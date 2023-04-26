Валентина Підвербна набула статусу найстарішої матері в Україні в лютому 2011 року, коли народила доньку завдяки штучному заплідненню. Дівчинці, Інна-Марії, зараз 12 років і вона розповідає, що мати з неї знущається, пише Politeka.net.

В результаті міська рада Чернігова ухвалила рішення негайно відібрати дитину у Валентини Підвербної. Жінці зараз 78 років.

Таке рішення пов’язане із загрозою для життя дівчинки, про що на засіданні виконкому міськради заявив виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако.

Днями 12-річна Анна-Марія Підвербна опублікувала у своєму Instagram пост, в якому розповідала, які знущання їй доводиться терпіти.

«… Я довго все терпіла і от я зірвалась. Мама з мене знімає труси та шкарпетки, рве одяг, вона не дає мені митися і прати свої речі... вона мене дряпає і б'є, мені просто це набридло. Якщо я роблю домашнє завдання, то вона сміється з мого почерку, обзиває мене косоокою. Так, я косоока, але вона каже, що я роблю себе косоокою, я не чую від неї нормальних слів, тільки матюки і образи. Постійно каже на мене «дура»…», - пише дівчинка.

Додамо, з листопада 2022-го сім’я перебуває на обліку служби, оскільки ювенальна поліція склала на Валентину Підвербну два адміністративні протоколи. Один – за невиконання батьківських обов’язків, інший – за психологічне насильство.

У січні цього року в Новозаводському суді Чернігова справу розглядали в закритому режимі. Згодом суд закрив справу, оскільки не побачив у діях жінки складу правопорушення.

У своєму зверненні дівчинка також розповідає, що було два суди, але вони виправдали її матір.

«Допоможіть мені!», - благає Анна-Марія.

На пост в Instagram поліція відреагувала і приїхала до помешкання Валентини і її доньки.

«Під час перевірки було встановлено, що дитина перебуває в неналежних санітарно-гігієнічних умовах і зазнає домашнього насильства», - розповіла речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк.

Наразі дівчинка знаходиться в дитячій лікарні.

«Я пам'ятаю цей випадок з заплідненням, ще тоді думала, який ідіот дав на це дозвіл»,

«Там ще цікава історія була, що дівчину на шоу побачила жінка, яка давала на зберігання свої яйцеклітини і вони підозрювали, шо клініка використала їх без її згоди. Бо ця дівчинка дуже схожа на дітей тієї жінки і має ті ж проблеми зі здоров'ям. Історія жах, насправді»,

«Чому раніше в неї не забрали дитину, бо цей крінж відбувається давно, і всі бачили дівчину, недоглянуту, а бабця взагалі жебракує»,

«Раніше часто бачила їх влітку в центрі міста, вони ходили біля літніх майданчиків різних кафе/ресторанів, ця жінка просила гроші, матюкалася на людей, дитину за руки таскала, якщо та хоч трохи відходила від неї, ще й постійно вдягала дівчинку занадто тепло, як для літа, шкода її!», - коментують користувачіі соцмереж страшний розвиток подій.

Додамо, під час процедури ЕКО дійсно була використана донорська яйцеклітина. Після пологів Валентина Підвербна стала уникати контактів із соціальними службами та лікарями.

Нагадаємо, батьки попросили знайому подивитись за немовлям - жінка віддала бездиханне тіло.

Також повідомлялось, що маленьких братів викрали прямо з лікарні.

Крім того, Politeka.net писала, що Валентина Підвербна жебракувала на вулиція і використовувала дитину.