Кіану Рівз, фільм із яким «Джон Уік 4» вже заробив сотні мільйонів доларів, таки дочекався вибачень від зірки серіалу «Друзі» Меттью Перрі.

Реакція Кіану Рівза з «Джон Уік 4» на заяви Меттью Перрі ще невідома, але, можливо, вона не буде публічною.

Зірка серіалу «Друзі» пообіцяв, що, якщо зустріне Рівза на вулиці, він також вибачиться перед ним особисто.

Як виявилося, 53-річний Меттью Перрі шкодує про свої слова, сказані на адресу Кіану Рівза з «Джон Уік 4». Зірка культового серіалу «Друзі» пообіцяв видалити свої суперечливі зауваження про Кіана Рівза з майбутніх видань своїх мемуарів "Друзі, коханці та велика жахлива річ", пише Los Angeles Times.

Перрі вибачився після того, як отримав негативну реакцію за те, що написав про Рівза з «Джон Уік 4» у своїй книзі, питаючи, чому той "все ще ходить серед нас", коли "талановиті" актори та "оригінальні мислителі", такі як Рівер Фенікс та Кріс Фарлі , давно померли

Тепер Перрі обіцяє, що у всіх майбутніх виданнях мемуарів імені Кіану Рівза не буде.

"Я сказав дурість. Це був підлий вчинок", - зізнався Перрі на Книжковому фестивалі.

Перрі також розповів, що живе з Кіану Рівзом на одній вулиці і, якщо їм доведеться зіткнутися, він вибачиться.

Зірка серіалу «Друзі» також стверджує, що він насправді є великим шанувальником Кіану Рівза з «Джон Уік 4».

Коментуючи необережний жарт Перрі на адресу Рівза з «Джон Уік 4», користувачі соцмереж порадили актору замінити його ім'я на своє:

"Можливо, вам слід у відредагованому виданні вставити своє ім'я замість Кіану ...",

«Чому Меттью Перрі все ще живий, коли справжні гарні актори вже померли?»,

"Абсолютно жахливо. Я безперечно більше ніколи не побачу його колишнім. Він знав, що робив, коли називав ім'я в мемуарі і згадував акторів, які пішли".

Нагадаємо, Кіану Рівз з "Джон Уік 4" здивував виглядом на модному заході.

Крім того, Politeka писала, що кохана Кіану Рівза вразила зовнішнім виглядом, нові фото злили у мережу.

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