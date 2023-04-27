Популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно розповіла про лікування та складне відновлення, вже вирушила в тур і тепер дивує кадрами звідти. При цьому артистка уникає прямих відповідей щодо її особистого життя та зникнення її чоловіка.

Раніше зірка вже радила одній із прихильниць зателефонувати до самої Потапи та поцікавитися, де він. Адже вони не повинні бути весь час разом.

За словами Каменських, вона побувала вже у п'яти містах у рамках свого туру:

«Дякую кожному, хто приходить розділити зі мною свій смуток, біль і радість, заспівати разом і вкотре прокричати «Слава Україні! Героям слава!".

Сьогодні ми маємо можливість продовжувати жити, працювати та творити завдяки нашим захисникам, тому обов'язковою частиною цього туру є важлива мета – зібрати кошти на потреби наших військових великий внесок у наближення Перемоги!» – заявила артистка.

У мережі оцінили звернення зірки по-своєму:

«Я кайфанула на концерті; яка ж неймовірна атмосфера на ваших концертах! Погано що місто Харкова немає у списку;

Талановита, енергійна гарна; А де Дніпро?; А коли до Харкова приїдете?; А що за барабанами Потап?; У країні війна! А в неї гастролі; а я не вірю у щирість, раніше треба було».

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