Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва вирішила дати рецепт оригінальної страви та поділилася тематичним роликом в Інстаграм. Українці позитивно відреагували на запис артистки, яка захопилася кулінарією.

«Готуємо шушоробки! Сезонна кулінарна страва. Основний інгредієнт ми не знайшли у лісі. Але знайшли у дворі у сусідів. Якщо ви готуєте по-іншому, будемо раді вашим порадам. Також, якщо є запитання, запитуйте. Гриби зморшки - одні з перших грибів, що з'являються у перші теплі дні після зими.

По-перше, ми їх добре промиваємо та відрізаємо те, що не потрібно на грибочках. Миємо ретельно, не лінуємося добре промивати гриби. Наливаємо півкаструлі води та даємо їй закипіти. У підсолену киплячу воду додаємо шушарки. Залишаємо варитися на десять хвилин. Поки вони остигають, добре змащуємо сковороду олією.

Дрібно нарізану цибулю обсмажуємо, грибочки дрібно нарізаємо та додаємо туди. Також варимо пасту. Гриби постійно перемішуємо, додаємо трохи білого вина. Також додаємо два зубчики часнику та вершки та столову ложку сметани. Залишаємо ще на 5-7 хвилин» - поділилася Даша.

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