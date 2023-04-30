Ведучий і ресторатор, а також зірка "Голос країни" Даніель Салем в Інстаграм вирішив поділитися важливими для нього спогадами та історією про свого товариша. Як відомо, Даніель продовжує нести службу в лавах ЗСУ та намагається показати в мережі життєві кадри.

За словами Даніеля, вони познайомилися 24 числа, його друг взяв гранату, поклав її в кишеню.

«Потім узявши пристрасть до неї (узргм) і розглядаючи розігнавши вусики, дістав чеку, і з величезним подивом дивився як відлітає скоба)) єдине що я встиг сказати (ти це навіщо зробив?) потім звук розриву і купа здивованих очей спрямованих до тебе.

Наступна картина нас комбат везе до медсестри, пам'ятаю ще довго з тобою сміялися як діти, і це тільки одна історія з наших пригод» - поділився Даніель. Після цього він вшанував пам'ять свого товариша і додав, що він радий служити з такими людьми.

«Це так важко 😢 стільки чудових невинних людей гине; Неймовірний біль від усвідомлення того, що на цій проклятій війні гинуть найкращі люди; Це просто жах, який хлопці гинуть. Просто неможливо боляче це все усвідомлювати; Як хочеться, щоб наші хлопці не гинули...» – пишуть у мережі.

Як відомо, Даніель у соціальній мережі рідко говорить про сім'ю та оберігає її від зайвої уваги. Однак на кадри з дочкою Салема завжди реагують позитивно і з розумінням ставляться до туги ведучого, адже багато хто чекає на рідних із передової.

«Вербальне спілкування наше все! жити без тебе не можу, мій Місяць! – написав Салем.

Також повідомлялося, що зірка "Голос країни" Даніель Салем отримав тяжку травму на фронті.

Крім того, повідомлялося, що Даніель Салем показав емоційні кадри.

Також Politeka.net писала, що Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення Росії.