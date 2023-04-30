Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка після початку війни відновила зйомки свого тревел-шоу "Ле Маршрутка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася з українцями кумедним відео, на якому зненацька з'явилася у ролі касирки на заправці.

Як виявилось, Леся підтримала благодійну ініціативу від відомої мережі заправок, у рамках якої збирають кошти на озброєння для ТРО. У новому ролику телезірка зіграла одразу дві ролі – і касирки на заправки та відвідувачки. Треба сказати, що вийшло дуже переконливо, деякі шанувальники навіть запропонувала флеш-моб – щоб українські зірки попрацювали на заправках.

У підписі до публікації Нікітюк розповіла про цю акцію: "Більше 40 мільйонів за 2 тижні? Легко! Саме цю суму ми зібрали, щоб озброїти ТрО до зубів. Але потрібно 400 мільйонів. Нагадую про новий проект @okkoua і @savelife.in.ua. Кожен може долучитися і врятувати безліч життів, просто заправляючи своє авто. Обираєте PULLS помсти на ОККО. Та відправляєте 1 гривню із кожного літра на зброю для бійців ТрО. Наближаємо перемогу разом".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Акторе, треба вже йти в кіно, так добре зіграла ці ролі".

"Леся неперевершена!"

"За касою Леся постаріла".

"Леся з кожним днем ​​все красивіше! Люблю"

"Як красиво! Дякую тобі, Лесю, за постійну працю та підтримку".

"Де та заправка, де Леся працює? Бігом до неї!"

"До речі, крута ідея, один день на заправці з відомими людьми. Запускаємо флеш-моб, це реально круто, і людей побільшає".

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