Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка після початку війни відновила зйомки свого тревел-шоу "Ле Маршрутка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася з українцями кумедним відео, на якому зненацька з'явилася у ролі касирки на заправці.
Як виявилось, Леся підтримала благодійну ініціативу від відомої мережі заправок, у рамках якої збирають кошти на озброєння для ТРО. У новому ролику телезірка зіграла одразу дві ролі – і касирки на заправки та відвідувачки. Треба сказати, що вийшло дуже переконливо, деякі шанувальники навіть запропонувала флеш-моб – щоб українські зірки попрацювали на заправках.
У підписі до публікації Нікітюк розповіла про цю акцію: "Більше 40 мільйонів за 2 тижні? Легко! Саме цю суму ми зібрали, щоб озброїти ТрО до зубів. Але потрібно 400 мільйонів. Нагадую про новий проект @okkoua і @savelife.in.ua. Кожен може долучитися і врятувати безліч життів, просто заправляючи своє авто. Обираєте PULLS помсти на ОККО. Та відправляєте 1 гривню із кожного літра на зброю для бійців ТрО. Наближаємо перемогу разом".
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Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Акторе, треба вже йти в кіно, так добре зіграла ці ролі".
"Леся неперевершена!"
"За касою Леся постаріла".
"Леся з кожним днем все красивіше! Люблю"
"Як красиво! Дякую тобі, Лесю, за постійну працю та підтримку".
"Де та заправка, де Леся працює? Бігом до неї!"
"До речі, крута ідея, один день на заправці з відомими людьми. Запускаємо флеш-моб, це реально круто, і людей побільшає".
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