Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав українок із Днем святих жінок-мироносиць і розповів про особливу роль жіноцтва в історії людства та в історії християнства.

"Священне Писання фіксує, що не найближчі учні Христові, апостоли, а саме жінки-мироносиці стали особливими свідками Воскресіння. Вони були першими, кому ангел сповістив звістку про Воскресіння Господнє, першими, хто засвідчив цю величну подію та сповістив про неї апостолів. Таким чином, жінки-мироносиці, фактично, стали апостолами для апостолів (з грец. ἀπόστολος – посланець) і першими серед людей поширили звістку про Воскресіння Христове, про перемогу життя над смертю", — пише митрополит Епіфаній.

За словами глави ПЦУ, відданість жінок-мироносиць зараз по-особливому віддзеркалюється в українських жінках, які в час війни, біди і горя віддано служать ближнім — хтось поряд із чоловіками захищає нас від ворога на фронті, а хтось займається медициною, волонтерством, соціальним служінням, благодійництвом, виробництвом або працює в інших сферах.

"Тримаючи свій «фронт», кожна на своєму місці, ви втілюєте приклад жінок-мироносиць, який навчає того, що кожне повсякденне діло, всяка буденна і звичайна справа, коли здійснюється у згоді з Божим законом, за совістю і старанно – Господом благословляється і вітається як богоугодна справа. Тож нехай молитовне заступництво святих жінок-мироносиць буде з усіма вами у всі дні життя і допомагає вам у ваших важливих справах, на добро вам та ближнім!", — наголосив предстоятель української православної церкви.

Також повідомлялось, що Митрополит Епіфаній розповів про серйозні проблеми ПЦУ.

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