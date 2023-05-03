Цей сезон «МастерШеф. Професіонали» став вже четертим, нагадує Politeka.net.
Творці шоу вирішили поцікавитись у глядачів, хто на їхню думку повинен стати переможцем «МастерШеф. Професіонали-4».
Багато хто відповів на користь Антона Глінчука:
«За Антона Гільчука. Він найкращий. Його страви — це мистецтво», «Переможе Антон»,
«Артем і Антон Гільчук мої найбільші фаворити і найкращі хлопці».
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Також деякі глядачі впевнені, що на перемогу у «МастерШеф. Професіонали-4» заслуговує Олександр Гриценко.
«Олександр Гриценко в моїй душі на завжди, понад усе хочу щоб у цьому сезоні професіоналі переміг саме він»,
«Сашко».
Інші ж не змогли вибрати одного свого фаворита и назвали кілька імен учасників «МастерШеф. Професіонали»:
«Олександр, Іван, Артем»,
«Саша, Іван»,
«Антон Гільчук, Настя, Віктор».
Також глядачі продовжують критикувати «МастерШеф. Професіонали-4» за учасників. Мовляв, слабкі і взагалі не професіонали, а аматори.
«Не за кого, цей сезон нецікавий», «Ніхто!! Дуже слабкі всі»,
«Інші сезони були кращі бо видно було, що професіонали, а це якісь аматори. Тому складно когось вибрати».
Нагадаємо, зйомки «МастерШеф. Професіонали-4» проходили вже під час повномасштабного військового вторгнення рф в Україну.
Раніше Politeka.net писала, де учасники «МастерШеф. Професіонали-4» ховались під час ракетних обстрілів і як творці проєкту вирішували проблему з вимкненням електроенергії.
Також повідомлялось, що суддя «МастерШеф. Професіонали» Ектор Хіменес-Браво нагримав на учасника через вареники.
Крім того, Politeka.net писала, що Мартиновська і Ярославський влаштували побачення прямо на зйомочному майданчику «МастерШеф. Професіонали-4».