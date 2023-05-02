Грошова допомога, яку отримують багато українців, не буде нараховано ані у травні, ані у липні, навіть у червні не слід чекати на виплати.

Нове рішення стосується грошової допомоги учасникам війни, пише Politeka.net з посиланням на Міністерство юстиції України.

Цю грошову допомогу виплачували щороку 5 травня. Але в 2023-му дата виплати змінилася.

«Щороку 5 травня учасникам війни виплачувалась матеріальна допомога. Проте цього року така виплата здійснюватиметься не до 5 травня а до Дня Незалежності України, тобто 24 серпня», - йдеться у повідомленні Міністерства юстиці.

Що ж до розміру грошової допомоги, то відповідної постанови Уряду ще не було прийнято. Проте, було оприлюднено проєкт такої постанови від Мінсоцполітики, в якому визначено такі розміри допомоги:

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи ‒ 4 421 гривня; II групи ‒ 3 906 гривень; III групи ‒ 3 391 гривня;

Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ‒ 4 421 гривня.

Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, ‒ 1 491 гривня.

Членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, а також членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України ‒ 966 гривень.

Учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога ‒ 612 гривень.

«Отакої, не виконання життєвих зобов'язань та закону - це вже не чудово»,

«Ці кошти булиб ціною на озброєння та ліки», - коментують у соцмережах рішення щодо нової дати виплат грошової допомоги.

Нагадаємо, українці можуть отримати ще одну грошову допомогу, але є умова.

Також повідомлялось, що матеріальну допомогу українцям призначатимуть за новими правилами.

Крім того, Politeka net писала, хто може отримати більше 6 тисяч гривень грошової допомоги.