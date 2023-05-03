Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує уникати всіх питань про особисте життя, зауваживши лише раз під час інтерв'ю, що з чоловіком не розлучається. А нещодавно вона вирушила в тур українськими містами, намагаючись привернути увагу не лише до творчості.

За словами артистки, спеціально для її туру було створено унікальний дизайнерський одяг з популярним брендом у білих тонах, адже білий — це не лише колір світу та спокою, а й чистий аркуш, на якому можна написати свою історію віри у світле майбутнє.

«Можна прикрасити символами, важливими та зрозумілими тільки нам:

• Лялька-мотанка – стародавній український оберіг та дерево життя, що символізує розквіт нашої країни.

• Мушля з Маріуполя як символ стійкості нашої країни та намиста, що символізує єдність та неподільність України;

• Вінок, зібраний з калини, ягоди якої здавна символізували патріотичні почуття, мужність та незламність духу людей, які проливали кров за Батьківщину у боротьбі з ворогами за свободу» - написала Каменських.

У мережі ж оцінили не лише задум Каменських:

«Видно, що душа плаче; Красуня наша; І що в цьому?; Що за годинник?; Змарніли ви, Настя, засмутилися;

Втомлена (….але гарна …теж так хочу у свій рідний Че; Справжня україночка!; А де клоун потап, в Іспанії ховається?»).

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