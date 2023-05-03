П’ятого травня почнеться комендантська година, яка триватиме майже 60 годин.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Не дамо жодного шансу зрадникам і нелюдям творити безчинства на нашій землі. Тож для сприяння безперешкодженої роботи правоохоронних органів запроваджуємо цілодобову комендантську годину», - повідомив Прокудін.

Коменданстка година, за його словами, триватиме з 20.00 5 травня до 6.00 8 травня.

Діятимуть ті ж обмеження, що і у звичайну комендантську годину.

«Тобто, пересуватись і знаходитись на вулицях міста заборонено. Також Херсон буде закрито на вїзд та виїзд, тому прошу завчасно вирішити свої справи, а також зробити необхідні запаси продуктів та медикаментів», - закликав херсонців керівник ОВА.

Прокудін також звернув увагу на те, що комунальники, лікарі та правоохоронці працюватимуть у штатному режимі.

«Тому за потреби до них можна буде звернутись за допомогою», - розповів Прокудін, додавши, що при виході з дому необіхдно брати з собою документи і закликавши в ці дні максимально залишатись вдома.

Такі необхідні обмеження, пояснив він, необхідні для того, щоб правоохоронні органи змогли виконати свою роботу і не наражати на небезпеку мирних мешканців.

Тим часом стало відомо про нову смертельну атаку з боку росіян на Херсон. Так, сьогодні близько 11 ранку ворог завдав удару по єдиному працюючому гіпермаркету міста.

Станом на зараз відомо про трьох загиблих і п’яти поранених Це працівники та відвідувачі закладу. Всі оперативні служби на місці, надають допомогу людям.

Також нагадаємо, минулої ночі Україна пережила нову атаку дронів.

Крім того, повідомлялось про те, що ворог скинув авіабомби на навчальний заклад.

Також Politeka.net писала, що п'ятеро дітей залишились без батька.