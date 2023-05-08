В Україні із затримкою у 6 годин прибуде поїзд Відень – Київ.

Поїзд «Відень-Київ» прибуде в Україну із великою затримкою.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться утерміновому повідомленні «Укрзалізниці».

Це пов’язано у зв'язку з транспортною подією на Угорській залізниці.

«Безпересадкові вагони Відень-Київ відправленням із Відня 07.05.2023 запізнюються на 6 годин», - попередили в «УЗ».

По прибуттю на ст. Чоп вагони будуть включені до складу поїзда №82 Ужгород-Київ і прибудуть до столиці 09.05.2023 (замість 08.05.2023 о 19:30) у складі поїзда №750.

Також в «Укрзалізниці» розповіли, що вранці 7 травня 9 вагонів угорського 35-вагонного вантажного поїзда із залізною рудою зійшли з рейок між станціями Újfehértó і Hajdúhadház.

«Наразі угорські колеги тільки розпочали підйом вагонів, відтак відновлення залізничної колії та контактної мережі триватиме щонайменше день», - повідомили в «УЗ».

Рух потягів, як зазначили в «Укрзалізниці», між Hajdúhadház та Újfehértó призупинено, угорська залізниця пропонує пересадки на підмінний автобус, а угорські та австрійські поїзди інтерсіті між Будапештом і Захонню курсуватимуть між Будапештом і Ньїредьгазою через Мішкольц із довшим часом у дорозі.

Українських пасажирів також попередили, що затримка торкнеться і зворотних поїздів до Відня.

«Просимо враховувати це при планування пересадок і вильотів з будапештського аеропорта», - закликали в «Укрзалізниці».