Популярна українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої актор Андрій Федінчик зараз служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівними кадрами із нової фотосесії, на яких постала у незвичайному образі.

Як видно, на нових знімках Наталка з'явилася у вишуканій локації з ліжком, де лежить на деяких знімках. Перед камерою актриса з'явилася у довгій світлій сукні з незвичайного мережива і з бахромою по окантовці. Це вбрання лише підкреслило струнку фігуру та довгі ноги Наталки. Її волосся розпущене та елегантно укладене, а на обличчі легкий макіяж і мрійливий вираз.

У підписі до публікації Денисенко написала: "Іноді хочеться прокинутися, а все погане – це просто сон. Правда?" Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію зірки "Кріпосної":

"Красива, ніжна та чуттєва".

"Наталочко, Вам дуже підходить ця сукня!".

"Наталя, напишіть, будь ласка, де брали сукню. Воно неймовірне для весілля".

"Правда. Чарівна".

"Ніжна ніжність".

"Красива та ніжна українська жінка".

"Погоджуюсь. Ви така красива".

"Яка шикарна сукня, Наталко".

"Ви красива та справжня, залишайтеся такою завжди".

"Ніжність у всьому!".

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