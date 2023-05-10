Андрій Данилко вже у Ліверпулі, де цього року відбувається головне музичне свято – «Євробачення-2023».

На «Євробачення-2023» Андрій Данилко, якого весь світ знає і любить завдяки образу Вєрки Сердючки, прибув у якості спеціального гостя. Нагадаємо, у 2007-му році Андрій виконав на сцені «Євробачення» легендарну Dancing Lasha Tumbai. Але росіянам нібито почулося «Раша, гудбай» і вони влаштували українцю справжню травлю. Запевнення Данилка, що «Раша, гудбай» їм тільки чується результату не принесли.

Тільки через роки Андрій Данилко розповів, що тоді насправді сталося на «Євробаченні».

«Я перейшов дорогу Першому каналу, який творив легенду про гурт "Срібло". Адже срібна медаль це друге місце, а посів його я. Якби я посів третє місце, мабуть, такого скандалу не було б. А тут я перейшов дорогу. Це викликало неймовірну агресію, ревнощі Кості Ернста та всього Першого каналу», - розповідав Андрій Данилко в одному з інтерв'ю.

Але після повномасштабного російського вторгнення в Україну Андрій Данилко почав дійсно співати «Раша, гудбай!», перефразувавши свій хіт.

Крім того, Андрій Данилко знову повертається на сцену «Євробачення». Його можна буде побачити 13 травня у гранд-фіналі «Євробачення-2023».

Артист вже у Ліверпулі. І, як завжди, не один, а зі сценічною мамою Вєрки Сердючки і своєю близькою подругою Інною Білоконь. На фото з Ліверпуля фанати Сердючки і її мами звернули увагу на незвичний аксесуар артиста - обруч у вигляді вушок Міккі Мауса.

Причому ані бейсболки, ані маски для обличчя, яку артист не знімає після початку карантину, Андрій Данилко також знімати не став.

«Запаліть там!»,

«Ура! Легенда!»,

«Ви не лише світова зірка, Ви - гордість нашої країни»,

«Запаліть на Євробаченні», «Які милі! Хочу до вас, але не можу»,

«Не можу дочекатися вашого виступу», - пишуть користувачі соцмереж на адресу Андрія Данилка та Інни Білоконь.

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