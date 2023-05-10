Відома співачка та друга "Холостячка" Злата Огневич відреагувала на висловлювання в мережі, пов'язані з цькуванням та хейтом після весілля.

Злата Огневич, відома співачка та учасниця шоу "Холостячка-2", підтримала свого друга та учасника програми, бізнесмена Андрія Хветкевича, на його весіллі, ставши дружкою на цій особливій церемонії. Це свідчить про те, що після закінчення шоу вони зберегли міцну дружбу.

Весільна церемонія пройшла на розкішній віллі на березі океану в Мексиці, і Злата Огневич була рада бути присутньою на цій особливій події в житті свого друга і підтримати його в цей знаменний день.

Однак перед початком весілля стався невеликий інцидент, про який Злата Огневич поділилася у своїх історіях у Instagram. Виявилося, що вона неправильно зрозуміла дрес-код і вибрала вбрання не того кольору, який був потрібний на весіллі. Але до її успіху інша гостя з такими ж параметрами, як у Злати, прийшла на допомогу і поділилася своїм вбранням, щоб виправити ситуацію.

Цей маленький курйоз не зіпсував атмосферу свята, і Злата Огневич продовжувала радіти та насолоджуватися весіллям свого друга, радіючи їхньому щастю та дружбі. Проте вже під час відправлення додому, «Холостячка» Злата Огневич зізналася в Інстаграм, що була шокована – багато хто в мережі під кадрами наречених написав багато гидотів.

Артистка засудила подібну безкультурну поведінку і закликала бути добрішими, особливо в ці нелегкі для табори часи.

«Поки чекаю на літак, прокоментую зворотний зв'язок із приводу весілля Андрія Хветкевича. До речі, дуже скучила за рідним домом!

У світі має бути набагато більше любові, розуміння та прийняття. Якщо хтось відрізняється від вас своїми уподобаннями, це ще не привід для хейту. Обіймаю вас усім серцем! – написала «Холостячка» Злата Огневич.

Досить давно "Холостячка" Злата Огневич пообіцяла Хветкевичу, що точно приїде підтримати товариша та дотрималася свого слова.

Чоловік зіграв церемонію з колумбійським коханим, тоді як на весіллі Злата з'явилася у білому платті, що помітили у мережі.

«Це чудово, коли є порозуміння між людьми та КОХАННЯ. Але я ніколи не зрозумію таких стосунків; Дуже гарне весілля» – раніше знайшлися ті, хто підтримав вибір чоловіків.

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