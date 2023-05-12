Популярна українська співачка Настя Каменських , яка вирушила до туру разом зі своєю командою, вирішила поділитися добіркою щасливих кадрів. Виконавиця наголосила не лише на своєму зверненні до Інстаграма, а й на образі, моментах під час відпочинку.

Зазвичай, Настя Каменських завжди залишається на пульсі модних тенденцій і невпинно втілює їх у свій гардероб. Її стиль та образи нерідко потрапляють у центр обговорень у мережі. Настя майстерно підбирає вбрання, яке ідеально підкреслює її фігуру і робить її образи яскравими та молодіжними.

Незалежно від того, де вона з'являється – на сцені, на червоній доріжці чи у повсякденному житті, Настя Каменських завжди звертає увагу на кожну деталь свого образу. Саме тому багато хто звернув увагу на не зовсім вдало підібраний образ цього разу.

«Привіт, Одесо! У вас чарівне місто із сонячною енергією. Набираюся сил, насолоджуюся свіжим повітрям та з нетерпінням чекаю вечора, щоб заспівати разом із вами на фінальному концерті туру «Я-Україна» 🙌🏼 Сьогодні буде неймовірно, обіцяю вам! Хто з нами? – пише Настя Каменських.

Шанувальники ж обговорили і зовнішній вигляд Насті:

«Тільки сьогодні проходила там)); Красуня в моєму рідному місті; Дуже хороша; Настя, а іншої кофти не було? Ну що це! Що за кофта така погана на тобі? Ну ти ж така красуня, наше тобі та кофта як у бабусі 😂 Настя ти неймовірна;

Як завжди ви прекрасні, але кофту зміните!; Подумала, що у стрічці фото Кузьми із кроликом; Так Настя наше місто сонячне та найкраще; Два зайчика на фото; Я тебе бачила, не впізнала, козаки дуже сподобалися))».

Також раніше Настя Каменських виклала незвичайне відео, де показала, хто приходить на її концерти в українських містах.

Настя подякувала шанувальникам, що її слухають та підтримують, приходять разом співати з нею і навіть лікувати таким чином душу завдяки музиці.

Каменських додала, такі зустрічі та спілкування радує її, адже вона здатна подякувати кожному, зробити хоч щось приємне та незабутнє.

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