До Віктора Павліка приїхала поліція, пише Politeka.net з посиланням на правоохоронців Києва.

Згідно з повідомленням, поліцейські вилучили у артиста спецперепустку на проїзд.

«Співак хизувався документом у соціальній мережі, проїжджаючи один із мостів столиці», - нагадали в поліції причину скандалу.

Нагадаємо, що цим артистом був співак Віктор Павлік. Скандал спалахнув після того, як його дружина Катя Репяхова похвалилася спецперепусткою та проїздом закритим мостом на своїй сторінці в Інстаграм.

«Під час монітора мережі Інтернет та ЗМІ правоохоронці поліції Києва виявили відео, на якому відомий український співак їде з жінкою в автомобілі Південним мостом і демонструє спецперепустку на проїзд у комендантську годину», - пояснили в поліції.

Також правоохоронці Києва повідомили, що при відпрацюванні отриманої інформації правоохоронці поспілкувалися з власником автомобіля та жінкою та вилучили спецперепустку.

Крім того, поліцейські нагадали Віктору Павліку та Каті Репяховій про заборону фіксації та висвітлення об'єктів стратегічного значення в період воєнного стану.

Додамо, раніше дружина Віктора Павліка Катя Репяхова повідомила, що дана публікація була жартом. Також Репяхова запевнила, що спецперепустка не була куплена.

Крім того, Катя Репяхова поскаржилася на соціум, в якому їй доводиться жити.

«… Скільки злих людей, як ті орки, готові зжерти своїх же. Всі ці люди хорошого ніколи не помітять», - зауважила Репяхова після скандалу.

У свою чергу українці, коментуючи вчинок Віктора Павліка та Каті Репяхової, зазначають, що зіркове сімейство «пробило дно».

«У нас є рівні та більш рівні. Як же дістала вся ця «еліта» і ті, хто потурає їм і найбільше злить безкарність для так званих «еліт». Кожен, хто причетний до видачі цього пропуску, повинен бути звільнений і покараний. Тільки покаранням можна виправити цей бардак»,

«Напевно, у нього покровитель із високим чином. Куди нам смертним»,

«Карма – вона така. Наздожене навіть у комендантську годину»,

«Як же вони дістали», - коментують користувачі соцмереж.

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