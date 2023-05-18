Віталій Кім опублікував зворушливий знімок у День вишиванки.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зворушив знімком свого сина Руслана у День вишиванки.

Віталій Кім опублікував в своєму Instagram фотографію 6-річного сина, який одягнутий на фото у традиційну українську вишиванку.

"Зі святом", — привітав українців з Днем вишиванки Віталій Кім.

У коментарях українці також привітали керівника Миколаївської обласної військової адміністрації та відмітили сильну схожість сина з батьком:

"Малий такий як його батько. Позитивний. Хай буде щасливий",

"Маленький тато",

"Гарний хлопець як тато",

"Схожий на тата! Вітаємо",

"Гарний хлопчик, батькова копія)",

"Папіна копія, вітаю Вас з Днем Вишиванки, з днем Папи Вас вітає Німеччина!!!"

"Маленький герой син Великого героя. Маленька копія татка",

" Що тут скажеш..🙌 Справжній українець!Рости здоровим і щасливим на нашій землі!Миру і любові!",

"Боже, який же красунчик!!! Весь в батьків! Справжній український козак!!!!😍😍😍😍Здоров'я міцного та мирного неба!!!", - пишуть українці у коментарях та вітають один одного зі святом.

Варто відзначити, що всого за годину публікація з сином Голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма набрала більше 17 тисяч вподобань.

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