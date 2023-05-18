Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зворушив знімком свого сина Руслана у День вишиванки.

Віталій Кім опублікував в своєму Instagram фотографію 6-річного сина, який одягнутий на фото у традиційну українську вишиванку.

"Зі святом", — привітав українців з Днем вишиванки Віталій Кім.

У коментарях українці також привітали керівника Миколаївської обласної військової адміністрації та відмітили сильну схожість сина з батьком:

Популярні новини зараз

"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення

Існує два варіанти: що далі робитиме рф з обстрілами "Кинжалами", які ЗСУ навчилися збивати

ЗСУ закривають пастку, від якої армія росії вже не врятується: "10 тисяч військових не зможуть втекти"

ЗСУ вибивають окупантів з-під Бахмута, нові пекельні кадри: "Ціль знищено!"

До Віктора Павліка нагрянула поліція після скандального відео дружини: "Як же вони дістали!"
Показати ще

"Малий такий як його батько. Позитивний. Хай буде щасливий",

"Маленький тато",

"Гарний хлопець як тато",

"Схожий на тата! Вітаємо",

"Гарний хлопчик, батькова копія)",

"Папіна копія, вітаю Вас з Днем Вишиванки, з днем Папи Вас вітає Німеччина!!!"

"Маленький герой син Великого героя. Маленька копія татка",

" Що тут скажеш..🙌 Справжній українець!Рости здоровим і щасливим на нашій землі!Миру і любові!",

"Боже, який же красунчик!!! Весь в батьків! Справжній український козак!!!!😍😍😍😍Здоров'я міцного та мирного неба!!!", - пишуть українці у коментарях та вітають один одного зі святом.

Варто відзначити, що всого за годину публікація з сином Голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма набрала більше 17 тисяч вподобань.

Останні новини України:

Віталій Кім повідомив українцям сумні новини: подробиці та кадри з місця атаки.

Також повідомлялось, що путінська ракета впала в окупованому Криму.

Крім того, Politeka.net писала, що зросла кількість жертв нових атак з боку росіян.