У Києві голова одного з райсудів області збив на смерть військового Нацгвардії.

Як пише Politeka.net з посиланням на ДБР, наразі з’ясовуються обставини страшної ДТП за участю голови одного з райсудів Київської області, яка трапилась на блокпосту у місті Києві.

«За попередньою інформацією, 26 травня близько опівночі суддя за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці», - йдеться у повідомленні.

Суддю затримано. Як зазначили в ДБР, від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я він відмовився.

«Вживаються процесуальні заходи щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді. Призначені необхідні судові експертизи», - запевнили в ДБР.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Таким чином судді загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Додамо, у місцевих пабліках повідомляють, що у загиблого нацгвардійця залишилось двоє дітей.

«Смерть наступила миттєво. Заїзд в Київ зі сторони Житомира», - розповідають очевидці трагедії.

Приголомшені українці, коментуючи страшну подію, припускають, що суддю «все одно відмажуть» і цікавляться, на якій швидкості він летів.

«А що, зарплати суддів у макарові дозволяють їздити на таких автомобілях?»,

«Жах»,

«Все одно відмажуть»,

«Поки не буде реальних покарань, ось таке буде продовжуватись. Співчуття родині загиблого»,

«Проходження тесту на алкоголь повинно бути прописано законом при любій ДТП. А у нас закон як дишло, куди зайшло туди і вийшло!», «Затягнуть справу, а коли все вщухне, справу замнуть», - припускають українці.

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