Українці, які самотужки не можуть розраховуватися за житлово-комунальні послуги, мають право на отримання субсидії.

Якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад сім'ї виплати на оплату комуналки українцям оформлять автоматично. Йдеться про субсидії, які роздадуть на оплату комуналки під час неопалювального сезону. Про це докладніше повідомили у Мінсоц.

До того ж, автоматично роздадуть гроші на житлові субсидії внутрішньо переміщеним особам, які отримують їх за адресою реєстрації. Якщо переселенці бажають оформити субсидії на адресу, яка відрізняється від місця реєстрації, їм необхідно прийти до ПФУ. Там потрібно подати зауваження та декларацію про доходи.

Житлові субсидії будуть призначені після отриманої від надавачів послуг інформації щодо забезпечення громадян житлово-комунальними послугами за встановленими цінами, тарифами та розміром внесків/платежів на управління багатоквартирним будинком та комунальні послуги.

Якщо ця інформація відсутня, то субсидії на комунальні послуги не призначатимуться.

Щодо переміщених українців, то вони теж можуть подати запит на отримання житлової субсидії на неопалюваний період. Це можна зробити онлайн або звернувшись до сервісного центру Фонду за місцем фактичного перебування.

Варто зазначити, що допомогу на оплату комуналки українцям сплачують на банківські картки.

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