Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Київської області, і одному із районів Київщини внаслідок атаки окупантів пошкоджено господарський будинок.

Спалахнув вогонь.

«Потерпілих немає», - повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

На місці працює поліція та екстренну служби. Пожежу вже вдалося ліквідувати.

Додамо, тим часом по всьому Києву знаходять уламки збитих ворожит ракет.

Так, багато уламків ракет виявлені в оболонському районі столиці. У Десянянському районі Києва уламки впали на територію одного з парків.

Також падіння уламків зафіксовані у Дінпровському районі Києва.

Повітряна тривога триває, людей просять залишатись в укриттях.

За деякими даними, Київ атаковано балістичними ракетами.

Так, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що окупанти могли атакувати Київ "Іскандером", оскільки ракети летіли по балістичній траєкторії.

За його словами, РФ атакувала з півночі.

"Попередньо, це були "Іскандери". Вони є різних модифікацій. "Іскандер-М" - це балістична ракета, а є "Іскандер-К" - це крилата ракета. Який вид озброєння був застосований - дамо пізніше", - сказав Ігнат.

Додамо, що у Києві тисячі людей сховалися від обстрілу в метро.

На даний момент відомо про одного пораненого.

"Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці", - повідомляв мер Віталій Клияко.

Нагадаємо, після нічної атаки Київ здригнувся від нових вибухів.

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