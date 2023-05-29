Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Київської області, і одному із районів Київщини внаслідок атаки окупантів пошкоджено господарський будинок.
Спалахнув вогонь.
«Потерпілих немає», - повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
На місці працює поліція та екстренну служби. Пожежу вже вдалося ліквідувати.
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Додамо, тим часом по всьому Києву знаходять уламки збитих ворожит ракет.
Так, багато уламків ракет виявлені в оболонському районі столиці. У Десянянському районі Києва уламки впали на територію одного з парків.
Також падіння уламків зафіксовані у Дінпровському районі Києва.
Повітряна тривога триває, людей просять залишатись в укриттях.
За деякими даними, Київ атаковано балістичними ракетами.
Так, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що окупанти могли атакувати Київ "Іскандером", оскільки ракети летіли по балістичній траєкторії.
За його словами, РФ атакувала з півночі.
"Попередньо, це були "Іскандери". Вони є різних модифікацій. "Іскандер-М" - це балістична ракета, а є "Іскандер-К" - це крилата ракета. Який вид озброєння був застосований - дамо пізніше", - сказав Ігнат.
Додамо, що у Києві тисячі людей сховалися від обстрілу в метро.
На даний момент відомо про одного пораненого.
"Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці", - повідомляв мер Віталій Клияко.
Нагадаємо, після нічної атаки Київ здригнувся від нових вибухів.
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