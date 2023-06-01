З’ясувалися жахливі подробиці ракетної атаки по Києву, внаслідок якої є загиблі.

Серед загиблих – жінка, пише Politeka.net.

Її чоловік розповів журналістам, що її вбило на вулиці, коли вони з дитиною бігли до укриття.

"Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили і все. Люди стукали, дуже довго стукали. Були жінки, діти, ніхто не відкрив», - розповів Ярослав.

Дитина Ярослава не постраждала, а його самого врятувало те, що він побіг на іншу сторону будівлі звати когось, щоб відкрили.

«І як раз в цей момент все сталося», - розповів чоловік.

Приголомшені трагедією українці висловлюють слова співчуття і обурення, адже повномасштабна війна йде вже другий рік, а деякі укриття в Києві і досі залишаються закритими:

«Жах… співчуття»,

«Це просто жах, царство небесне і щирі співчуття», «Нам, щоб потрапити в укриття, треба кілька хвилин просто надзвонювати. Одного разу власник бункера просто не відкрив, бо заснув глибоким сном, благо тоді обійшлося»,

«Хто відповідає за укриття? Знайти!», «Та що це за халатність така!», «Це жах, треба тих хто відповідає за сховище притягувати до відповідальності»,

«Чому їх взагалі закривають вночі? Немає зовсім часу,якщо балістична ракета летить. Це жах,коли ти біжиш з дитиною,а сховатись немає куди».

Нагадаємо, згідно з оновленими даними, в Деснянському районі загинуло троє людей, з них одна дитина 2012 року народження. Десять людей отримали поранення, з них також одна дитина.

В Дніпровському район дві людини травмовано.

У Повітряних силах тим часом повідомили, що близько 02.45 год 1-го червня 2023 року російські окупанти продовжили серію атак на столицю України.

Противник підступно атакував балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК «Іскандер».

Загалом випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу «Іскандер» з північного напрямку – Брянська область рф.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України усі 10 знищено: сім балістичних ракет «Іскандер-М» та три крилаті ракети «Іскандер-К».

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Також повідомлялося про нещастя у Львові – там однокласник вистрілив у друга з рушниці.

Крім того, Politeka.net писала, що окупанти вночі вдарили по Києву страшною зброєю.