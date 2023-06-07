Так, міська влада Енергодара радить жителям залишити місто або бути готовим до швидкої евакуації.

Перший заступник міського голови Іван Самойдюк попередив, що ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю будь-якої миті.

Тому мешканцям Енергодара взагалі краще виїхати з міста і з його околиць. Якщо виїхати нема можливості, треба бути готовими до швидкої евакуації.

Енергодарцям радять тримати свій транспорт повністю заправленим. Тривожні валізи мають бути зібрані, а також документи, засоби першої необхідності і виживання на перший час, коштовні речі.

Самойдюк нагадав, що на ЗАЕС окупанти тримають боєприпаси, військову техніку.

"Зрозуміло, що ситуація в будь-який час може вийти з-під контролю і бути критичною", - підкреслив перший заступник міського голови.

Додамо, раніше в Офісі Президента попередили, що підрив Каховської ГЕС призвів до створення передумов для розбалансування системи охолодження Запорізької АЕС. Це, як зазначили в ОП, ядерна загроза для всього світу.

Згідно Женевської конвенції (стаття 56 Додаткового протоколу I 1977 року) дії щодо руйнування дамб є воєнним злочином та можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення.

У свою чергу президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що ситуація наразі утримується в межах "проєктної": існує розроблений перелік заходів, необхідних, якщо рівень води в Каховському водосховищі падатиме, і відповідні інструкції, як діяти персоналу ЗАЕС, аби гарантувати її безпеку.

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