У гонитві за грошима деякі столичні чиновники втрачають будь-яку совість, йдуть на безчесні вчинки.

Так, новий корупційний скандал вибухнув навколо «Гідропарку», пише Politeka.net з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

За даними слідства, директор комунального закладу, який підпорядковується Департаменту культури КМДА, вимагав від представника приватного товариства дати йому хабар за надання дозволу на розміщення у парку дитячих каруселей.

«У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували передачу посадовцю 30 тис грн за договором. У подальшому підприємець мав сплачувати особисто керівництву парку ще 20 тис грн щомісяця», - повідомили в прокуратурі.

Під час одержання коштів посадовця, директора «Гідропарку», затримали.

Вирішуються питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше з’ясувалось, що у Києві розікрали гроші, які були виділено на ремонт бомбосховищ.

За даними КМДА, у 2022-2023 роках із міського бюджету на облаштування укриттів виділено 1,2 млрд гривень.

"У межах слідства зібрано докази, які підтверджують злочинні дії та змову замовників робіт із переможцями тендерів, направлені на розтрату та заволодіння бюджетними коштами під час реконструкції об’єктів укриття", - йдеться у повідомленні прокуратури.

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