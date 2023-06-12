Керівництво одного з військкоматів опинилося на лаві підсудних.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДБР, завершено розслідування щодо керівника Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в.о. голови військово-лікарської комісії та солдата-водія цього ж центру.

Згідно з даними слідства, за три тисячі доларів вони надали підроблені медичні документи та висновок ВЛК ухилянту.

«У «пакет послуг» входила видача тимчасового посвідчення військовозобов’язаного з відміткою про тимчасову непридатність до служби, що надавало право вільно перетинати держкордон», - йдеться у повідомленні ДБР.

Крім того, в.о. голови ВЛК підбурила лікаря-уролога місцевої лікарні скласти акт дослідження стану здоров’я без огляду та аналізів.

«До акту лікарка внесла неправдивий висновок щодо наявності у військовозобов’язаного тяжких хронічних захворювань у стадіях загострення», - уточнили в ДБР.

Учасникам організованої групи загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, в Україні ще на три місяці продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Загалом їх продовжено до 18 серпня.

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