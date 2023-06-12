З Каховського водосховища вже втрачено понад 72% або 14,395 кубічних кілометрів води.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляють на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

За даними Укргідрометцентру, відучора по гідропосту «Нікополь» вже немає можливості вимірювати рівні води, оскільки вода відійшла від пункту спостережень.

Наразі шукають можливі шляхи визначення рівня та об’єму води Каховського водосховища.

«Екологічні інспектори продовжують документувати та обраховувати усю шкоду, нанесену довкіллю через терористичну атаку росії на Каховську ГЕС», - йдеться у повідомленні.

Тим часом в Мережі ширяться кадри моторошних знахідок, зроблених на дні Каховського водосховища.

Так, на дні обмілілого водосховища знайшли залишки Покровської Січової церкви, старе кладовище, старі мушкети і навіть рештки солдатів Другої світової війни у шоломах.

«Чого там тільки нема», «Це повний капець», «Скільки ж там усілякої зарази, хвороб і т.д…», «Зло повернулось!», «А коли із затопленої території вода піде, знайдуться останки сьогоднішньої війни», - обговорюють кадри користувачі соцмереж.

Додамо, крім усього іншого, підрив дамби Каховської ГЕС залишив без електропостачання 22 населених пункти на Миколаївщині та деокупованій частині Херсонщини.

На сьогоднішній день у Херсоні залишаються знеструмленими понад 15 тисяч споживачів. Енергетики готові розпочати відновлювальні роботи, щойно почне відходити вода.

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