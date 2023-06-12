Загиблим курсантам-рятувальникам було всього 22 та 21 років.

Трагедія сталася на Харківщині, у приміщенні гуртожитку, де живуть і навчаються курсанти одного з харківських закладів вищої освіти, пише Politeka.net з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"Двоє курсантів 21 та 22 років загинули від отриманих травм у машині швидкої допомоги дорогою до лікарні. Ще один 20-річний курсант отримав поранення. Життю постраждалого загрози немає", - повідомляв спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Відомо, що страшна подія сталася 31 травня. І от в прокуратурі розповіли подробиці нещастя.

Як виявилося, смерть студентів настала в результаті вибуху артснаряду калібром 152 мм.

«Встановлено, що начальник кафедри приніс до навчального корпусу цей снаряд та залишив його в одному із приміщень, де перебували курсанти. Згодом підозрюваний надав студентам вказівку розібрати вищевказаний бойовий припас строком до 6 червня. Студенти відповіли, що вони тільки вчаться на третьому курсі та не знають, як правильно це робити.

Проте начальник кафедри сказав їм зробити це в обов’язкому порядку, інакше їх не відпустять у звільнення», - розповілив прокуратурі приголомшуючі подробиці.

У прокуратурі підкреслили, що саме начальник цієї кафедри контролює і вживає заходів з питань охорони праці, додержання правил протипожежної безпеки на кафедрі з метою безпечної роботи в навчальних приміщеннях кафедри, повного виключення виробничого травматизму та профзахворювань працівників.

Також він несе відповідальність за дотримання на кафедрі вимог чинного законодавства з питань охорони праці.

«Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави», - підкреслили в прокуратурі.

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