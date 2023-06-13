Українцям оголосили низку заборон, які вводяться після катастрофи на Каховськіі ГЕС.

Так, як повідомляє Politeka.net, заборони були прийняті Радою оборони Херсонщини.

Отже, заборонено в'їзд до населених пунктів, котрі постраждали через підтоплення.

«Заборона діятиме до окремого розпорядження», - зазначила влада.

Крім того, з 16 червня до 17 липня діє заборона на продаж алкоголю з 15:00 до 10:00.

Також тепер під забороною стихійний продаж риби, раків тощо. Крім того, заборонено проведення літнього оздоровчого сезону у 2023 році та перебування у місцях масового відпочинку, таких як пляжі, водойми, лісопаркові зони тощо.

Категорично заборонено перебувати в зонах відпочинку, розташованих біля позицій Сил оборони та обʼєктів критичної інфраструктури.

Також заборонено вʼїзд до мікрорайону Корабел у Херсоні, допоки там триває обстеження та зʼясування безпекової ситуації. Після проведення цих заходів відкриється вʼїзд для громадян, котрі там зареєстровані або винаймають житло.

Крім цього, в мікрорайоні Корабел встановлюється комендантська година, котра триватиме з 15:00 до 12:00.

Тим часом стало відомо, що росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині.

Російська ракета влучила у подвір‘я церкви та вбила священника - йому було 72 роки. Також поранено 76-річну жінку.

Пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адмінбудівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури.

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