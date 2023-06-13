Так, як повідомляє Politeka.net, заборони були прийняті Радою оборони Херсонщини.
Отже, заборонено в'їзд до населених пунктів, котрі постраждали через підтоплення.
«Заборона діятиме до окремого розпорядження», - зазначила влада.
Крім того, з 16 червня до 17 липня діє заборона на продаж алкоголю з 15:00 до 10:00.
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Також тепер під забороною стихійний продаж риби, раків тощо. Крім того, заборонено проведення літнього оздоровчого сезону у 2023 році та перебування у місцях масового відпочинку, таких як пляжі, водойми, лісопаркові зони тощо.
Категорично заборонено перебувати в зонах відпочинку, розташованих біля позицій Сил оборони та обʼєктів критичної інфраструктури.
Також заборонено вʼїзд до мікрорайону Корабел у Херсоні, допоки там триває обстеження та зʼясування безпекової ситуації. Після проведення цих заходів відкриється вʼїзд для громадян, котрі там зареєстровані або винаймають житло.
Крім цього, в мікрорайоні Корабел встановлюється комендантська година, котра триватиме з 15:00 до 12:00.
Тим часом стало відомо, що росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині.
Російська ракета влучила у подвір‘я церкви та вбила священника - йому було 72 роки. Також поранено 76-річну жінку.
Пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адмінбудівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури.
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