Трагедія з трьома 17-річними дівчатами приголомшила всю країну, і ось суд прийняв перше рішення.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДБР, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави правоохоронцю, який скоїв смертельну ДТП.

«Через аварію 25 червня 2023 року поблизу селища Новгородка на Кіровоградщині загинули троє 17-річних дівчат. Встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння – прилад Drager показав вміст алкоголю у видихуваному повітрі 1,29 проміле», - підкреслили в ДБР.

Правоохоронцю повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 ККУ).

Жертвами страшної ДТП стали випускниці Діана Каналош, Наталія Дорошко й Олена Грищук. Двоє з них – Наталя й Олена – медалісти.

Олена Грищук була переселенкою, вона з мамою втікла від російської армії, щоб закінчити школу.

Після випускного дівчата прийшли додому і чекали закінчення комендантської години, щоб поїхати зустріти схід сонця.

Всього у машині, за кермом якої перебвав поліцейський, було троє хлопців і четверо дівчат.

Одна з пасажирок померла у Новгородківській лікарні, дві дівчини – на місці аварії.

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