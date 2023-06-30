Скандальний Паша «Мерседес» з’явився у Києво-Печерській Лаврі перед прихожанами, пише Politeka.net.

На кадрах, які з’явилися в Мережі, можна побачити, як митрополит дає людям цілувати свою руку та хрестить їх.

Українці обурились, адже, як відомо, екснамісник Лаври знаходиться під домашнім арештом. І якщо він вже з’являється у Лаврі, це означає, що арешт закінчився. З’явилася інформація, що, мовляв, термін арешту не продовжили.

Нагадаємо, митрополита УПЦ (МП) підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні дій рф.

На появу Павла Лебідя в Лаврі відреагували в Офісі Генпрокурора України. Як зазначається в повідомленні, інформація про те, що підозрюваному не продовжили запобіжний захід не відповідає дійсності.

"Колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври обрано запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю. Строк цього запобіжного заходу закінчується 1 липня 2023 року", - підкреслили в Генпрокуратурі.

Згідно ухвали суду Лебідь повинен носити електронний засіб контролю та утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у справі.

«Прокурором ще 26 червня 2023 року подано до суду клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу. Судове засідання призначено на 30 червня 2023 року на 11:00 в Солом’янському районному суді м. Києва», - пояснили в Офісі Генерального прокурора, додавши, що вдень 29 червня підозрюваний прибув до СБУ у Києві за викликом слідчого для проведення слідчих дій.

Там, як запевнили в Генпрокуратурі, йому повторно вручили клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу.

«Стільки зла зробив і лиш браслет?», «Що Ви там толерантність проявляєте до цього Ворога? Воно зробило скільки грязі для суспільства України», - обурюються у відповідь українці.

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