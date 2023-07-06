Зрадник "зливав" на Телеграм-бот фсб позиції української артилерії під Бахмутом.

Про це, як пише Politeka.net розповіли в СБУ.

Інформатор ворога збирав для російських окупантів інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі на Бахмутському напрямку.

В першу чергу негідник намагався виявити локації української артилерії, у тому числі позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.

Те, що йому вдалося дізнатися зрадник надсилав у Телеграм-бот, який для збору розвідданих про дислокацію українських Сил оборони створили російські фсбшники.

У своїх повідомленнях він зазначав орієнтовні координати українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

Затримати колаборанта вдалося, коли ввін виходив з дому, щоб знов стежити за підрозділами українських військ.

«За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Торецька Донецької області, який наприкінці червня почав інформувати агресора про маршрути пересування підрозділів ЗСУ», - розповіли в СБУ.

Наразі колаборант перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років тюрми.

Користувачі соцмереж, коментуючи затримання зрадника, висловлюють впевненість, що відсидівши 15 років, такі люди виходять і знов повертаються до своїх злочинів.

«Нафіга його годувати ще 15 років»,

«Через таких наші хлопці страждають»,

«Віддайте людям на суд хоть одного»,

«Ще 15 років годувати покидька з наших податків таке собі…»,

«Мало».

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