"Будьте обережні!": негода наробила великого лиха і не збирається зупинятись

Як пише Politeka.net, на Чернігівщині внаслідок грози та сильного вітру пошкоджено близько сотні ЛЕП.
Без електропостачання залишилося 222 населених пункти області: Чернігівський район – 112, Ніжинський район – 65, Прилуцький район – 3, Корюківський район – 42.
«До відновлювальних робіт залучені усі наявні сили і засоби АТ «Чернігівобленерго». Будьте обережні та пильнуйте дітей - обірвані дроти!», - закликав голова Чернігівської̈ обласної̈ державної̈ адміністрації̈ В'ячеслав Чаус.
Тим часом Український гідрометеорологічний центр попереджає про чергові небезпечні метеоявища в Україні.
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«7 липня в Україні, крім східних областей та Криму, грози, вдень у північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», - повідомили синоптики.
Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, що 6 липня внаслідок влучання блискавки на горі Говерла загинули люди - чоловік і дівчинка 11 років.
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