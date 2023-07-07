"Будьте обережні!": негода наробила великого лиха і не збирається зупинятись

Негода вже пошкодила близько сотні ЛЕП, десятки населених пунктів залишились без світла і готуєтсья до нової атаки.

Як пише Politeka.net, на Чернігівщині внаслідок грози та сильного вітру пошкоджено близько сотні ЛЕП.

Без електропостачання залишилося 222 населених пункти області: Чернігівський район – 112, Ніжинський район – 65, Прилуцький район – 3, Корюківський район – 42.

«До відновлювальних робіт залучені усі наявні сили і засоби АТ «Чернігівобленерго». Будьте обережні та пильнуйте дітей - обірвані дроти!», - закликав голова Чернігівської̈ обласної̈ державної̈ адміністрації̈ В'ячеслав Чаус.

Тим часом Український гідрометеорологічний центр попереджає про чергові небезпечні метеоявища в Україні.

«7 липня в Україні, крім східних областей та Криму, грози, вдень у північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», - повідомили синоптики.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, що 6 липня внаслідок влучання блискавки на горі Говерла загинули люди - чоловік і дівчинка 11 років.

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