Як повідомляє Politeka.net з посиланням на місцеві пабліки, священник УПЦ МП на території собору розприскав вогнегасник в обличчя людям.

На оприлюдненому відео можна побачити, як хтось, знаходячись у будівлі храму, розприскав вогнегасник після того, як людям, що зібралися навколо, вдалося відкрити двері.

«Чувак, тей що всередині, ти попав!... Реально попав!», - чутно крики на відео.

На місці багато поліції, яка приїхала після того, як стало відомо про «зібрання в центрі міста поблизу церкви близько 40 осіб».

«На місці працюють патрульні, поліцейські діалогу та правоохоронці Білоцерківського управління поліції для належного реагування на можливі правопорушення, а також недопущення критичних ситуацій», - повідомляли в поліції.

Згодом стало відомо, що жителі Білої Церкви разом із представниками ПЦУ нарешті потрапили у Спасо-Преображенський собор. Як повідомив новий настоятель собору протоієрей Микола Гопайнич, представники УПЦ МП забрали ікони із собору.

«Двері храму були не лише закриті, але і заварені зсередини металевим щитом. Служитель МП, що закрився всередині, використовував вогнегасник, щоби перешкоджати у відкритті дверей», - повідомив митрополит Білоцерківський Євстратій Зоря.

На відео дійсно можна побачити, що ікон нема.

"Гляньте, все пусто! Ікони позабирали. Ось цей священник бив ломакою з вікон, коли ми хотіли зайти - двері закривав. З вогнегасника пускав порошок...", - розповідає автор відео.

Останні новини України:

Рятувальна операція у Запорізькій області триває, багато загиблих і постраждалих.

Також повідомлялось, що настоятель храму УПЦ МП накоїв лиха на Київщині.