Як повідомляє Politeka.net з посиланням на місцеві пабліки, священник УПЦ МП на території собору розприскав вогнегасник в обличчя людям.
На оприлюдненому відео можна побачити, як хтось, знаходячись у будівлі храму, розприскав вогнегасник після того, як людям, що зібралися навколо, вдалося відкрити двері.
«Чувак, тей що всередині, ти попав!... Реально попав!», - чутно крики на відео.
На місці багато поліції, яка приїхала після того, як стало відомо про «зібрання в центрі міста поблизу церкви близько 40 осіб».
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«На місці працюють патрульні, поліцейські діалогу та правоохоронці Білоцерківського управління поліції для належного реагування на можливі правопорушення, а також недопущення критичних ситуацій», - повідомляли в поліції.
Згодом стало відомо, що жителі Білої Церкви разом із представниками ПЦУ нарешті потрапили у Спасо-Преображенський собор. Як повідомив новий настоятель собору протоієрей Микола Гопайнич, представники УПЦ МП забрали ікони із собору.
«Двері храму були не лише закриті, але і заварені зсередини металевим щитом. Служитель МП, що закрився всередині, використовував вогнегасник, щоби перешкоджати у відкритті дверей», - повідомив митрополит Білоцерківський Євстратій Зоря.
На відео дійсно можна побачити, що ікон нема.
"Гляньте, все пусто! Ікони позабирали. Ось цей священник бив ломакою з вікон, коли ми хотіли зайти - двері закривав. З вогнегасника пускав порошок...", - розповідає автор відео.
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