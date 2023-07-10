Фото Валерія Залужного, яке було зроблене до 24 лютого 2022-го року, опублікували в Twitter.

Валерій Залужний на ньому усміхнений і не у військовій формі, пише Politeka.net.

«Наче в іншому житті. В 2021 біг марафон біля групи Залужного з Галаганом та іншими. Разом із загиблим Анатолієм Карбаном і багатьма іншими полеглими воїнами», - йдеться у коментарі до фото з Валерієм Залужним, зробленим до повномасштабного військового вторгнення росії в Україну.

Це фото з Валерієм Залужним було зроблене у жовтні 2021-го року під час Українського військового забігу Military Run UA у Києві. Тоді Валерій Залужний висловив упевненість, що він стане щорічним.

«Цим заходом ми нагадуємо світу про російську агресію у центрі Європи. Ми нагадуємо про роль українських захисників і ветеранів. Ми вшановуємо загиблих побратимів і посестер. Кожен із нас сьогодні біжить за себе і за полеглих героїв.

Наша сила - в єдності. Ми об’єднуємо довкола захисників України суспільство і дружні країни, демонструємо відкритість сучасних Збройних Сил….», - розповідав сам Залужний про цю подію, називаючи її історичною.

Додамо також, що тоді українці висловили Валерію Залужному, що його участь - це чудовий приклад.

«Напевно, перший Головнокомандувач, схожий на людину», «Федорович, красунчик», "Браво!".

Нагадаємо, що днями Валерій Залужний святкував юбілей. Головнокомандувачу ЗСУ виповнилося 50 років.

Саме під командуванням Валерія Залужного ЗСУ зуміли зруйнувати міф про непереможність російської армії.

Сам Валерій Залужний так каже про те, що відбувається на полі бою: «Це не шоу. Це не шоу, яке дивиться весь світ і робить ставки чи ще щось. Кожен день, кожен метр дається нам кровʼю».

Також Валерій Залужний нагадам країнам-парнтерам України, що поки важливі рішення ухвалюються, щодня помирає багато людей.

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