Евакуація жителів, яку буде оголошено, це необхідність, яка назріла вже давно, пише Politeka.net.

Мова йде про Сумщину.

Отже за результатами доповідей військових, керівників районів та територіальних громад прийнято рішення про необхідність підготовки та проведення евакуації місцевих жителів населених пунктів області, що знаходяться у п’ятикілометровій прикордонній зоні.

У Сумській ОВА підкреслили, що артилерійські обстріли прикордонних громад останнім часом тільки збільшились. Окупанти руйнують інфраструктуру, об’єкти забезпечення, приватні домівки, вбивають мирних українців.

«Якщо загалом з січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, то за останній місяць – 17 людей, з яких 1 дитина, були вбиті російськими військами у прикордонних громадах області», - підкреслили в Сумській ОВА.

Українці, які мешкають у п’ятикілометровій прикордонній зоні, не живуть, а намагаються виживати. Окрім постійних обстрілів, люди місяцями живуть без електроенергії, часто не працюють магазини, школи, лікарні.

Більш того – ворог навмисно обстрілює навіть ремонтні бригади. Нещодавно жертвами атак стали працівники «Сумиобленерго», які виїхали на ремонт пошкодженої лінії електропередач.

Також в умовах жорстоких обстрілів майже неможливо відновити зруйновані об’єкти, виникають труднощі із підвезенням найнеобхідніших продуктів харчування, ліків, тощо.

Але люди на прикордонні гинуть не тільки від артилерійських обстрілів. Російські ДРГ все частіше почали заходити на територію Сумщини.

Так, зухвале вбивство лісників у Свеській громаді та жителів Шалигинської громади – справа рук саме ДРГ окупантів.

У Сумській ОВА підкреслили, що знаходження у п’ятикілометровій зоні цивільних мешканців не дає змоги нашим військовим ефективно реагувати на ворожі дії, адекватно діяти у відповідь - адже це означатиме ще більша небезпека для цивільних.

«Виходячи з цього, Радою оборони Сумської області прийнято рішення про необхідність підготовки та проведення евакуації», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сумська ОВА готує розпорядження щодо евакуації людей із п’ятикілометрової зони від Державного кордону України.

«Всі плани, маршрути евакуації, алгоритми дій і взаємодії усіх служб, в першу чергу, місцевих органів влади та військових, відпрацьовані. Евакуація буде проводитись з відповідним прикриттям військових ЗСУ, аби не дати ворогу жодного шансу здійснити провокацію і наразити наших жителів на небезпеку», - запевнили в ОВА.

Крім того, повідомляється, що евакуація розпочнеться після того, як кожній родині, кожному жителю прикордоння буде роз’яснено їхні права, забезпечені необхідні засоби і ресурси, а також після того, як люди у прикордонних населених пунктах будуть готові до переміщення.

Додамо, вночі та вранці 10 липня окупанти здійснили обстріли Краснопільської та Хотінської громад.

«Краснопільська громада: здійснено артилерійські обстріли (САУ) (9 вибухів). Хотінська громада: ворог бив з артилерії (САУ) (6 вибухів). Попередньо - без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури», - повідомляли у Сумській ОВА.

Також нагадаємо, що окупанти зранку 3 липня завдали удару "Шахедами" по житловому будинку в центрі Сум.

Дрони російських терористів влучили у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого є жертви й постраждалі.

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