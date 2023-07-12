Мілан Кундера пішов із життя на 95-му році життя, пише Politeka.net.

Про це сьогодні повідомило громадське телебачення Чехії.

Мілан Кундера народився у місті Брно, Чехословаччина, 1975 року емігрував до Франції. Писав як чеською, так і французькою мовою.

Найвідоміші твори письменника — романи «Нестерпна легкість буття», «Книга сміху та забуття», «Безсмертя» (останній, написаний ним чеською мовою).

Після операції «Дунай» у серпні 1968 року Мілан Кундера брав участь у низці демонстрацій та зборів протесту, за що був позбавлений можливості викладати. Його книги було вилучено із усіх бібліотек Чехословаччини.

У 1970 році за звинуваченням у співучасті в революційних подіях був повторно виключений із партії, йому було заборонено публікуватися.

Мілан Кундера проживав у Парижі. Зрідка їздив до Чехії зустрітися зі старими друзями, але завжди робив це інкогніто. З 1980-х категорично відмовлявся спілкуватися зі ЗМІ та вів закритий спосіб життя.

2019 року Кундері повернули чеське громадянство. Перед письменником вибачилися від імені усієї Чехії «за нападки, які той переносив роками».

«Сумую. Мені подобався його стиль. Його книга «Нестерпна легкість буття» серед моїх улюблених»,

«Нехай спочиває з миром»,

«Зовсім недавно саме купив його книгу»,

«Помер, так і не отримавши Нобелівської премії. Якими вони були дурнями! Спочивай з миром",

«Один із найбільших авторів без сумніву. Така велика втрата для літератури. Спочивай з з миром» ,

"Був людиною-епохою", - оплакують письменника користувачі соцмереж.

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