Одіозний адміністатор Telegram-канала виявився агентом фсб і допомогав росіянам наносити ракетні удари по Україні.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на СБУ, агентом фсб та помічником ворога України виявився адміністратором Telegram-канала.

«Служба безпеки зібрала докази підривної діяльності проросійського блогера Сергія Лебедєва (більш відомого під псевдонімом «Лохматий»), який переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Донецьку.

Зловмисник працює на фсб як «позаштатний» журналіст московського інформагентства «РИА Новости», - повідомили в СБУ.

Встановлено, що «Лохматий» за вказівкою російської спецслужби формував інформаторську мережу у різних регіонах України.

Для цього Сергій Лебедєв створив прокремлівський Телеграм-канал із загальною аудиторією у понад 30 тис. користувачів. Там «Лохматий» підшукував інформаторів з-поміж підписників.

Таким чином негідник збирав інформацію про місця базування Сил оборони, а також локації критичної та соціальної інфраструктури України.

Вже відомо, що один з таких прихильників рашизму передав Лебедєву координати житлової багатоповерхівки у Миколаєві, по якій агресор вдарив ракетами «С-300» восени 2022 року. Внаслідок цієї жахливої атаки загинуло 7 мирних жителів, у тому числі неповнолітня дитина.

Також «Лохматий» залучив до співпраці мешканця Закарпаття –той «зливав» блогеру локації військових частин на території регіону.

Крім того, Лебедєв неодноразово брав участь у підготовці для росТБ замовних сюжетів з тимчасово окупованих районів України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); порушення законів та звичаїв війни.

«Яку підозру? У землю гниду і всіх зрадників туди ж само»,

«Негідника потрібно жорстоко покарати!»,

«Маю надію, що його таки зловлять», - коментують користувачі соцмереж.

Додамо, що на даний момент на телеграм-канал Сергія Лебедєва підписано понад 30 тисяч читачів.

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