Так, на Львівщині внаслідок сильних опадів, виходу з берегів річки та потічків в м. Дрогобич відбулося підтоплення присадибних ділянок, житлових будинків та підвалів, лікувальних закладів, пише Politeka.net з посиланням на рятувальників.

«Всього підтоплено 30 підвалів житлових будинків, 2 підвали лікувальних закладів, 3 приватні будинки, автосервіс, 19 приватних присадибних ділянок», - повідомили в ДСНС України.

Наразі рятувальники продовжують відкачувати воду з підвалів будинків.

Тим часом на Одещині через нічну негоду без світла залишилися 11 населених пунктів, із них 5 — частково. Про це повідомили у ДТЕК Одеські електромережі.

Найбільше відключень сталося в Ізмаїльському районі. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Всього, за даними Міненерго, через негоду та викликані нею технологічні порушення знеструмлено 140 населених пунктів у Київській, Полтавській, Львівській, Чернігівській, Одеській, Чернівецькій областях. Переважна більшість із них – на Київщині.

А у столиці через зливу на одній з вулиць утворилося справжнє озеро.

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