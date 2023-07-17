Телеведучий та зірка «Голосу країни» Даніель Салем, який після 24 лютого служить у лавах ЗСУ, розповів про непросте рішення.

Український телеведучий Даніель Салем, який одночасно є військовим у Збройних Силах України та захищає країну від російських окупантів, незважаючи на своє розлучення, зберігає бажання усиновити дитину. В інтерв'ю ЖВЛ Даніель Салем розповів про свій прогрес, зазначивши, що вже отримав перший онлайн-сертифікат і готується до зустрічі з психологом.

Салем чесно висловив свою радість щодо того, що є професіонали, які допоможуть йому з вибором дитини та дадуть цінні рекомендації. Даніель Салем готовий взяти на себе відповідальність та забезпечити турботу та любов дитині, незважаючи на особисті труднощі.

"Це буде розмова з психологами, і вони повинні порадити мені, яка дитина мені підійде для усиновлення. І це так круто, що є професійні психологи, які скажуть: "Краще так", і ти будеш кориснішим для цієї дитини" - ділиться Даніель Салем.

Зазначимо, Даніель Салем, за словами фанатів, виявляє турботу та любов до своєї родини, особливо до своєї дочки Місяця. Його облікові записи в соціальних мережах сповнені фотографій та відеозаписів, на яких відображені щасливі моменти з дочкою. Схоже, між Салемом і дитиною справді існує особливий та теплий зв'язок.

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